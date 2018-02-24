.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

هزة ارضية أخرى تضرب ناحية حدودية مع ايران

السبت 24 شباط 2018 19:41
-
+

السومرية نيوز/ ديالى
أعلن مسؤول محلي في ديالى، مساء السبت، بأن هزة ارضية خفيفة ضربت ناحية حدودية مع ايران شرق المحافظة.

وقال عضو مجلس ناحية مندلي حيدر المندلاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هزة ارضية خفيفة ضربت، مساء اليوم، ناحية مندلي وخاصة المناطق القريبة من الحدود العراقية – الايرانية".

وأضاف المندلاوي، أن "الهزة شعر بها اغلب سكان مندلي والمناطق القريبة منها دون اي خسائر".


وكان رئيس مجلس ناحية المنصورية في محافظة ديالى راغب العنبكي أعلن، مساء اليوم السبت، بان هزة ارضية ضربت مركز الناحية وقراها دون اي خسائر بشرية.
الشارع العراقي
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في الشارع العراقي
المزيد Advertise Alsumaria