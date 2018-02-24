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كهرباء الجنوب تعلن الاستنفار بسبب انقطاع الطاقة بالبصرة بسبب الامطار

السبت 24 شباط 2018 19:52
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السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب، اليوم السبت، حالة الاستنفار واستدعاء جميع العاملين ضمن فرق الصيانة لمواجهة مشاكل انقطاع الكهرباء جراء الأمطار في المحافظة.

وقال مدير المديرية محمد عبد الأمير في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأمطار التي هطلت على البصرة تسببت بخروج عدد من المحولات والمغذيات والخطوط عن العمل ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة في المحافظة"، مبيناً أن "المديرية شكلت غرفة عمليات مؤقتة لمعالجة تلك المشاكل بالسرعة الممكنة، بحيث استنفرت جميع امكانياتها المتاحة، وتم استدعاء جميع العاملين في فرق الصيانة، ومنهم الذين كانوا يتمتعون باجازات".


واضاف عبد الأمير، أن "الأزمة المالية التي يواجهها البلد أثرت بشدة على قطاع توزيع الكهرباء حيث أن الشبكة تعاني من مشاكل كثيرة لم تعالج بسبب قلة التخصيصات المالية، فضلاً عن قلة الكوادر"، مشيرا الى أن "هناك أكثر من 300 موظف أحيلوا على التقاعد دون أن يتم توظيف موظفين جدد ليحلوا محلهم".

يشار الى أن قطاع توزيع الكهرباء شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحسناً واضحاً على مستوى البصرة، إلا أن المحافظة ما زالت تعاني من مشاكل تتعلق بقطاعات النقل والانتاج والتوزيع، وتتضح تلك المشاكل عندما تتعرض المحافظة الى أمطار أو رياح سريعة، كما تزداد ساعات الانقطاع عندما تبلغ درجات الحرارة ذروة ارتفاعها خلال فصل الصيف.
الشارع العراقي
المصدر :  
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