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الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط مضافات وانفاق لـ"داعش" في جزيرة الصينية

السبت 24 شباط 2018 20:39
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن ضبط مضافات وانفاق لتنظيم "داعش" في جزيرة الصينية بصلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاستخبارات العسكرية وضمن منهجها التعرضي الفعال في تعقب وتفتيش المناطق المحررة لغرض الوصول الى أماكن ومخابئ وملاذات ومضافات عصابات داعش الارهابية، وبعملية نوعية استندت لمعلومات استخبارية دقيقة تمكن ابطال مديرية الإستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين من ضبط عدد من المضافات والانفاق في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".


وأضاف أنه "تم العثور بداخلها على 25 عبوة ناسفة على شكل قذائف عيار 155 ملم والعديد من الدوائر الكهربائية التي تستخدم في التفجير وعشرات الحشوات الدافعة بالاضافة الى كمية من الكتب والمنشورات والشعارات التي تروج للأفكار التكفيرية"، مشيراً الى أن "القوة قامت المنفذة للواجب بتدمير جميع الانفاق والمضافات".
أمن
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