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مصدر: غلق خمسة مراكز للمساج في المنصور واعتقال اصحابها

السبت 24 شباط 2018 20:51
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السومرية نيوز/ بغداد
أفاد مصدر في وزارة الداخلية، اليوم السبت، بغلق خمسة مراكز للمساج في المنصور غربي بغداد واعتقال اصحابها.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من استخبارات الداخلية اغلقت، مساء اليوم، خمسة مراكز للمساج في المنصور واعتقال اصحابها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الغلق جاء لكونها غير مجازة ومخالفة للشروط".
الشارع العراقي
المصدر :   News Source
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