.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

موارد ديالى: خزين بحيرة حمرين زاد نحو 400 مليون م مكعب

السبت 24 شباط 2018 21:35
-
+

السومرية نيوز/ ديالى
أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، مساء السبت، بأن خزين بحيرة حمرين زاد نحو 400 مليون متر مكعب خلال الاسبوع من الامطار الغزيرة.

وقال مدير موارد ديالى مهند المعموري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خزين بحيرة حمرين (55كم شمال شرق بعقوبة) زاد نحو 400 مليون متر مكعب خلال اسبوع من الامطار الغزيرة التي هطلت على مناطق واسعة من ديالى".

واضاف المعموري، أن "خزين بحيرة حمرين بالوقت الراهن بلغ مليارا و100 مليون متر مكعب وهو بازدياد مستمر"، لافتا الى أن "معدل تدفق السيول والانهر نحو البحيرة يبلغ 400 م مكعب/ ثانية حاليا".
اقتصاد واعمال
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في اقتصاد واعمال
المزيد Advertise Alsumaria