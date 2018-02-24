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المالكي : محاربة الفساد والارهاب والمحاصصة لن يتحقق الا عبر الأغلبية السياسية

السبت 24 شباط 2018 22:51
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السومرية نيوز/ بغداد
اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، السبت، ان محاربة الفساد والارهاب والمحاصصة لن يتحقق الا عبر الأغلبية السياسية، فيما حذر من المخططات الرامية الى مقاطعة الانتخابات التي تسعى لها بعض الجهات المدعومة من الخارج.

وقال المالكي خلال حضوره مساء الْيَوْمَ تجمعا جماهيريا إقامته حركة البشائر الشبابية في محافظة بابل، وتابعته السومرية نيوز، ان "المعاناة التي يتعرض لها العراقيين يوميا هي بسبب استمرار مبدأ التحاصص الذي هو جذر الاٍرهاب والفساد"، معتبرا ان "محاربة الفساد والارهاب والمحاصصة لن يتحقق الا عبر تشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية قادرة على تنفيذ برنامجها السياسي والخدمي يدعمها مجلس نواب منسجم وحاسم في إقرار القوانين التي تصب في خدمة الشعب العراقي".


وحذر المالكي من "المخططات الرامية الى مقاطعة الانتخابات التي تسعى لها بعض الجهات المدعومة من الخارج"، مشيرا الى ان "هؤلاء يحاولون تضليل الراي العام وثني الناخبين عن المشاركة في اختيار حكومة قادرة على تلبية طموحاتهم".

وجدد المالكي الدعوة الى "المشاركة في الانتخابات وتصحيح مسار العملية السياسية وتشكيل نظام يقوم على مبدأ الأغلبية السياسية وايقاف التدخلات الخارجية".

وكان نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اعتبر، في (20 كانون الأول 2016)، أن المخرج الوحيد للتحديات التي تعصف بالبلاد تشكيل حكومة الاغلبية السياسية.
سياسة
المصدر :   News Source
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