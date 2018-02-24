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ما ضبطته الاستخبارات العسكرية في صحراء الانبار
الأحد 25 شباط 2018 00:30
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن ضبط 100 حزام ناسف في مستودع لـ"داعش" غربي الانبار.
وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المديرية وبمنهجها التعرضي الفعال للبحث عن أماكن مستودعات ومخازن ومضافات عصابات داعش الارهابية، وبعملية استباقية نوعية اعتمدت على المعلومة الاستخبارية الدقيقة والتحرك السريع نحو الهدف تمكن ابطال الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع ابطال اللواء 29 من الفرقة ذاتها من ضبط واحداَ من أهم مستودعات الدواعش على شكل مضافة في احد الانفاق بصحراء عيت بين منطقتي هيت والبغدادي بمحافظة الانبار".
واضافت المديرية انها "عثرت بداخلها على 100 حزام ناسف معد للتفجير، و1000 كبسولة تفجير، و1000 سبحة تفجير، و150 لغم vs50، و25 عبوة ناسفة، و 6 برميل وقود، و2 دراجة نارية، و1 دريل همر، وحقائب ومجموعة ملابس خاصة بالدواعش"، مبينة انه "تم تدمير المضافة وما احتوته من قبل هندسة ميدان الفرقة السابعة".
يذكر ان القوات الامنية تعثر بين فترة واخرى على مضافات وانفاق تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتم تدمير تلك المضافات والانفاق بشكل كامل.
أمن
المصدر :
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تفاصيل التعليق...
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المهم
المهم ليس فقط في العثور على أكداس ومخابىء ومضافات داعش وتدميرها وهذا بحد ذاته إنجاز أمني مهم ولكن الأهم ان يجري التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة ومن هم الأفراد التي نقلوها وهل تم ايصالها من داخل العراق ام من خارجه...شكرًا للقوات الأمنية والعسكرية للدفاع عن ارواح العراقيين بمختلف اطيافهم.
24 - 02 - 2018
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إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
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