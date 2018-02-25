.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تفجير انتحاري قرب احد مقرات الحشد الشعبي وسط كركوك

الأحد 25 شباط 2018 08:10
-
+

السومرية نيوز/ كركوك
افاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، الاحد، بأن تفجيرا انتحاريا وقع قرب احد مقرات الحشد الشعبي وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح اليوم، قرب احد مقرات الحشد الشعبي في شارع المحافظة وسط كركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".


‏يذكر ان محافظة كركوك (٢٥٥ كم شمال بغداد)، تشهد هجمات بين فترة واخرى تطال مدنيين وعناصر الاجهزة الامنية، حيث تعمل القوات الامنية على احباط تلك الهجمات واعتقال منفذيها.
أمن
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في أمن
المزيد Advertise Alsumaria