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القوات الأمنية تقوم بحملة امنية للبحث عن مطلوبين في الفلوجة

الأحد 25 شباط 2018 08:31
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السومرية نيوز/ الانبار
افاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الاحد، بأن القوات الأمنية تقوم بحملة امنية للبحث عن مطلوبين في الفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز، أن "قوات الجيش والشرطة بدأت صباح اليوم، بحملة امنية واسعة في احياء متفرقة من مدينة الفلوجة للبحث عن مطلوبين بالمدينة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحملة تشمل تفتيش الدور وتدقيق معلومات الأشخاص والقاء القبض على بعض المطلوبين للقضاء".


يذكر أن مدينة الفلوجة تسيطر عليها القوات الأمنية بعد تحريرها من "داعش" منتصف عام 2016، فيما تقوم تلك القوات بين الحين والأخر بممارسات امنية في المدينة.
أمن
المصدر :   News Source
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