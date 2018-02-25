اليوم.. وطني السلة يواجه إيران في تصفيات المونديال

السومرية نيوز/ بغداد

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الاحد، مستضيفه الايراني على قاعة آزادي في طهران ضمن النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم الصين 2019.



ويسعى المنتخب الوطني الى تعويض اخفاقه في المباراتين السابقتين، والعودة الى سكة الانتصارات، فيما سيحاول المنتخب الايراني تعزيز صدارته من خلال استغلال عاملي الارض والجمهور.



يذكر ان المنتخب الوطني لعب ثلاث مواجهات، حيث تغلب في المباراة الاولى على نظيره الايراني بنتيجة 74-66، فيما خسر من كازاخستان 76 -82 ومن قطر 77-66.





ويحتل الوطني المركز الرابع والاخير في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع قطر، فيما تحتل ايران صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط.

