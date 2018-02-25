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بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك

الأحد 25 شباط 2018 12:03
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السومرية نيوز/ بغداد
بعد محاولته استهداف مقر عصائب اهل الحق التابع للحشد الشعبي وسط كركوك، تمكن حماية المقر من احباط الهجوم دون وقوع اية خسائر بشرية.

وبحسب فيديو حصلت السومرية نيوز عليه، فأن الانتحاري الذي يرتدي حزاما ناسفا حاول استهداف مقر العصائب في شارع المحافظة وسط كركوك، الا ان عناصر الحماية اطلقت عليه النار واصابته.

فيما قام الانتحاري بتفجير نفسه امام المدخل الرئيسي للمقر من دون وقوع اية خسائر بشرية.


أمن
المصدر :   News Source
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