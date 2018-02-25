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المنتخب الوطني يلاعب الميناء تحضيراً لمباراة السعودية

المحرر محمد خليل - الأحد 25 شباط 2018 11:13
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السومرية نيوز/ بغداد
يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الاحد، مباراة تجريبية ثانية امام نادي الميناء على ملعب الفيحاء الثانوي، تحضيراً للمباراة الودية امام السعودية يوم الاربعاء المقبل.

وخاض المنتخب الوطني مباراة تجريبية من 50 دقيقة، امس السبت، أمام نادي نفط الجنوب حيث انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

ومن المؤمل ان تشهد مباراة المنتخب الوطني امام السعودية على ملعب البصرة الدولي، الاربعاء المقبل، حضور عدد من الشخصيات العربية والاسيوية على رأسهم رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
رياضة
المصدر :  
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