استراليا: قواتنا ستبقى في العراق مادامت الحاجة إليها المطلوبة

السومرية نيوز/ بغداد

اكد الحاكم العام لاستراليا بيتر كوسجروف، ان قوات بلاده ستبقى في العراق مادامت الحاجة إليها المطلوبة، مشيرا الى ان استراليا ساعدت العراق في حربه ضد الارهاب.



ونقل موقع نيوز الاخباري عن كوسجروف قوله على هامش زيارة مفاجئة له الى العراق ان "أستراليا ستبقى ما دامت الحاجة إليها والمطلوبة"، مبينا انه "لم يكن أحد يتوقع أن تكون استراليا في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة".





واضاف ان "استراليا ساعدت العراق على الانتقال من كونه مزقته الحرب ومدمر تماما إلى حيث كان اليوم"، مشيرا الى ان "استراليا ملتزمة بالعراق في المستقبل".



ويبقى نحو 300 جندي استرالي في العراق كجزء من فرقة تاجي لتدريب قوات الأمن العراقية لمواجهة "داعش" وإعادة بناء البلاد.



