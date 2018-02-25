انتحار شاب في ظروف غامضة شمال شرق ديالى

السومرية نيوز/ بغداد

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بأن شابا أقدم على الانتحار شنقا في ظروف غامضة شمال شرق المحافظة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شابا في مقتبل عمره انتحر، اليوم، شنقا في منزله بالأطراف الجنوبية لقضاء المقدادية، (35 كم شمال شرق بعقوبة)، في ظروف غامضة".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".





وسجلت ديالى خلال العام الحالي 10حالات انتحار وفق تأكيدات منظمة حقوقية.



