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النوارس تخوض مرانها الاخير استعداداً للجيش السوري

المحرر محمد خليل - الأحد 25 شباط 2018 12:28
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السومرية نيوز/ بغداد
يخوض نادي الزوراء، اليوم الاحد، مرانه الاخير في قطر استعداداً لمواجهة الجيش السوري في الجولة الثانية من دور المجموعات كأس الاتحاد الاسيوي لمنطقة غرب آسيا.

واستضاف ملعب العربي الثانوي الوحدة التدريبية الاولى للنوارس والتي استمرت لساعة ونصف، أمس السبت، فيما سيخوض الفريق تدريباته الاخيرة، اليوم الاحد، في الساعة السابعة والربع مساءاً على ملعب الاهلي الذي سيستضيف المباراة.


وتتساوى فرق المجموعة الثانية بعدد النقاط، حيث تمتلك اندية الزوراء والعهد اللبناني والجيش السوري والمنامة البحريني نقطة واحدة.

وستقام المباراة، غداً الاثنين، على ملعب الاهلي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.
رياضة
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