.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

‏ المقاتلات التركية تشن غارات ضد الـ"PKK" شمالي العراق

الأحد 25 شباط 2018 13:01
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
شنّت المقاتلات التركية، غارات جوية ضد أهدافٍ لحزب العمال الكردستاني "PKK" شمالي العراق.

وذكر بيان للأركان التركية، أن "الغارات استهدفت عناصر الحزب في منطقة الزاب شمالي العراق"، مشيرا إلى أن "الغارات قتلت عددًا من عناصر الحزب الذين كانوا يستعدون لشن هجوم ضد الأراضي التركية".

واضاف أن "الغارات دمّرت أيضًا عددًا من الملاجئ والمخابئ التي يستخدمها عناصر الحزب".


واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.
أمن
المصدر :   اناضول
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في أمن
المزيد Advertise Alsumaria