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التفاؤل يغلف تدريبات الصقور قبل مواجهة السويق العماني

المحرر محمد خليل - الأحد 25 شباط 2018 13:00
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السومرية نيوز/ بغداد
يواصل فريق القوة الجوية، استعداداته لمواجهة السويق العماني غداً الاثنين، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الاسيوي.

ووسط اجواء تفاؤلية، اجرى فريق الصقور مرانه الثاني على مجمع السلطان قابوس ، امس السبت، حيث من المؤمل ان يختتم مرانه، اليوم الاحد، على ذات الملعب.

ويحتل الصقور وصافة ترتيب المجموعة الاولى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع الجزيرة الاردني 2-2 في الجولة الاولى من البطولة.


وستقام المباراة، يوم غد الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.
رياضة
المصدر :  
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