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ترامب يشبه المهاجرين في بلاده بـ"الثعابين الغدارة"

الأحد 25 شباط 2018 13:13
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السومرية نيوز/ بغداد
شبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهاجرين القادمين إلى بلاده بـ"الثعابين الغدارة"، وذلك في اجتماع ضم عددا من كبار المسؤولين المحافظين في واشنطن.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية فخلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين، الجمعة، أخرج ترامب ورقة من جيبه وقرأ أبيات من قصيدة "الثعبان" للشاعر "آل نلسون".

وأسقط ترامب مجريات القصيدة التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يلدغها غدرا بعد ذلك، على المهاجرين القادمين إلى بلاده.


وقال ترامب على لسان الثعبان في القصيدة (مخاطبا المرأة): "لقد كنت تعرفين جيدا أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك".

وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطباً الحاضرين: "فكروا بهذا الشكل في الهجرة".

وعقّب بالقول: "هذا ما نفعله ببلدنا. نسمح للناس بدخول أراضينا، إلا أن الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ".
أخبار دولية
المصدر :   اناضول
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