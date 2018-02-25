العثور على جثة صياد سمك شمال شرق ديالى

السومرية نيوز/ بغداد

اعلن مسوؤل محلي في محافظة ديالى، الاحد، عن العثور على جثة صياد سمك مصابة بطلقات نارية شمال شرق المحافظة.



وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة طافية في بحيرة حمرين (4كم شرق السعدية) تبين فيما بعد بأنها تعود لصياد سمك اختفى أثره قبل عشرين يوما"، لافتا إلى ان "الجثة عليها آثار اطلاقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده".





وأضاف الزركوشي ان "الجثة تم نقلها إلى الطبابة العدلية لاستكمال بقية الاجراءات".



وتعد بحيرة حمرين خزين اسراتيجي للمياه في ديالى وتجذب اليها العشرات من صيادي الاسماك من مختلف مناطق المحافظة.



