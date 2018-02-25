استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزاري

السومرية نيوز/ بغداد

قدم أعضاء الحكومة الأردنية، الأحد، استقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن مجلس الوزراء الأردني "عقد جلسة خاصة صباح اليوم الأحد قدم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري".



وبحسب الوكالة فإنه "من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم"، وفقاً لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية.



