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صحيفة تتناول قصة طبيب عراقي فر من الموت ليلتقي بزميله الامريكي بعد 13 عاما

الأحد 25 شباط 2018 13:59
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السومرية نيوز/ بغداد
نشرت صحيفة اميركية، قصة طبيب عراقي فر من الموت ولجأ الى الولايات المتحدة، ليلتقي بزميله الامريكي بعد 13 عاما من الفراق بينهما.

وبحسب صحيفة مليتري تايمز فأنه "تم جمع شمل اثنين من الأطباء، أحدهما أمريكي وعراقي، في منطقة داكوتا، حيث التقيا أثناء العمل معا خلال حرب العراق".

واضافت ان "الدكتور الامريكي ويدعى كريغ لامبريشت عمل بالعراق في عامي 2004 و 2006، والتقى الطبيب العراقي فراس إيغال"، مشيرة الى ان "الاخير عمل مع الجيش الأمريكي كمترجم للمرضى وتقديم الدعم الطبي".


وتابع ان "اخر مرة التقى لامبريخت بايغال عام 2005 في قاعدة سكانيا العسكرية في العراق"، موضحا انه "خارج جدران سكانيا، عمل الاثنان في عيادة مؤقتة لمعالجة الذين يعانون من الحروق".

واكدت الصحيفة انه "بعد أن خدم إيغال ضمن القوات الأمريكية، فر إلى الولايات المتحدة من أجل السلامة، حيث وضع اسمه على قمة قائمة للتصفية تابعة للمسلحين عام 2007"، لافتة الى انه "غادر العراق في نفس العام".

وبينت ان "إيغال تقدم بطلب اللجوء، وأصبح مواطنا أمريكيا عام 2014"، موضحا ان "ايغال سكن في داكوتا والتقى بلامبريشت هناك، حيث انهى سلسلة من الاختبارات ليصبح طبيبا مرخصا في الولايات المتحدة".
أخبار دولية
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