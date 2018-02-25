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عماد محسن: قادرون على خطف النقاط من السويق

المحرر محمد خليل - الأحد 25 شباط 2018 14:24
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السومرية نيوز/ بغداد
أكد مهاجم نادي القوة الجوية، عماد محسن، أن فريقه قادر على خطف النقاط الثلاث في مباراته امام السويق العماني ضمن الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الاسيوي لمنطقة غرب آسيا.

وقال محسن في تصريح للمركز الخبري للنادي وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نسعى الى تعويض التعادل في المباراة الاولى امام الجزيرة الاردني، ونحن على اتم استعداد لمباراة السويق العماني".

واوضح أن "الصقور قادر على خطف نقاط الثلاث، واتمنى ان يكون التوفيق حليفنا في مواجهة الغد".


وكان نادي القوة قد تعادل في مباراته الاولى امام الجزيرة الاردني بنتيجة 2-2، ليتقاسم الفريقان وصافة المجموعة الاولى.
رياضة
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