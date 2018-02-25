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رايتس ووتش: مسؤولون عراقيون يحرمون اقارب عناصر داعش من بطاقات الهوية

الأحد 25 شباط 2018 15:28
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السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ان مسؤولي الأمن العراقيين يحرمون بشكل ممنهج أقارب عناصر "داعش" من التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى.

وقالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها وتابعته السومرية نيوز، ان "حرمان أقارب عناصر داعش من هذه الامور ليس لأسباب أمنية تخص أفرادا معينين، بل هو من أشكال العقاب الجماعي المحظورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان".


واضافت ان "هؤلاء لا يمكنهم التنقل بحرية خشية الاعتقال، ولا يمكنهم الحصول على وظيفة أو طلب خدمات ومساعدات اجتماعية، ويمكن اعتبار الأطفال المحرومين من شهادات الميلاد بدون جنسية وقد لا يُسمح لهم الالتحاق بالمدارس. ولا يمكن للنساء غير القادرات على استصدار شهادات وفاة لأزواجهن الحصول على الإرث أو الزواج مرة أخرى".

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه، ان "تهميش الالاف من اقارب عناصر داعش وحرمانهم من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة بناء حياتهم، يمثل عقابا جماعيا"، موضحة ان "ذلك يؤدي الى إضعاف الاستقرار في الموصل وباقي المناطق المحررة".

واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في 4 شباط 2018، ان 235 أسرة عراقية يشتبه بقربهم من "داعش" اجبروا على النزوح والعيش في مخيمات، فيما اشارت الى ان مخيم داقوق استقبل خلال الشهر الماضي 220 أسرة جديدة.
سياسة
المصدر :   human rights watch
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