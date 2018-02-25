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الأردن: تعديل حكومي يشمل تعيين 9 وزراء

الأحد 25 شباط 2018 15:31
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السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت الإرادة الملكية، الاحد، منشورا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الاردن رئيس الوزراء هاني الملقي، وذلك بتعيين 9 وزراء جدد بينهم نائبين للرئيس.

وبحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد "أصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم، الموافقة على إجراء تعديل على حكومة الملقي"، تضمن التعديل تعيين 9 وزراء بينهم نائبين للرئيس، بعد تقديم 8 وزراء استقالاتهم.


وكان أعضاء الحكومة الأردنية، تقدموا اليوم الأحد 25 شباط، باستقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.
أخبار اقليمية
المصدر :   News Source
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