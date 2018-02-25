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العبادي: العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح ونتطلع لتوسيعها

المحرر رافد صبار - الأحد 25 شباط 2018 16:33
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السومرية نيوز/ بغداد
عد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، العلاقات العراقية السعودية بأنها على "الطريق الصحيح"، وفيما اشار الى النجاح في "وأد" الطائفية السياسية، أكد أن السياسي الطائفي "لزم الصمت".

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل، اليوم، الوفد الإعلامي السعودي، بحضور سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز الشمري ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد من اعضاء مجلس النقابة"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء رحب بالوفد الإعلامي واطلاعه عن قرب على الحياة الطبيعية التي تعيشها بغداد".


ودعا العبادي، حسب البيان، الى "التركيز على ثقافة التعايش والمشتركات بين دولنا وشعوبنا وضرورة التعاون لإنهاء الازمات وتحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة"، مؤكدا أن "العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح ونتطلع الى توسيعها في جميع المجالات بمايخدم مصالح شعبينا الشقيقين، والتعاون من خلال المجلس التنسيقي الذي يعد قاعدة لنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات".

وبين رئيس الوزراء، "لقد نجحنا في وأد الطائفية السياسية وشعبنا اليوم منفتح ويرفض الطائفية، وأن السياسي الطائفي قد لزم الصمت"، مشددا "نحن مصرون على تحقيق العدالة بين ابناء شعبنا بعد تحقيق الانتصار الذي تم بوحدة العراقيين وتضحياتهم في مواجهة عصابة داعش الارهابية".

من جهتهم، عبّر اعضاء الوفد الإعلامي السعودي عن "ارتياحهم لتطور الاوضاع في العراق بعد هزيمة داعش ولما لمسوه من استقرار وتعايش بين ابناء الشعب العراقي".

ووصل الى العاصمة بغداد، صباح الجمعة الماضية، وفدا اعلاميا "كبيرا" قادما من السعودية يضم رؤساء تحرير وعدد من مسؤولي وسائل الاعلام السعودية بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.
سياسة
المصدر :  
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