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شرطة ديالى تعلن صرف رواتب خمسة أشهر لمنتسبات "بنات العراق"

الأحد 25 شباط 2018 17:31
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السومرية نيوز/ ديالى
أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الأحد، عن صرف مبالغ العقود التراكمية لخمسة أشهر لمنتسبات "بنات العراق".

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم حسين السعدي التقى بمنتسبات بنات العراق وبحضور عضو البرلمان منى العميري وضباط ركن القيادة وتم صرف مبالغ العقود التراكمية لمدة خمسة اشهر لمنتسبات بنات العراق".


وأكد قائد شرطة محافظة ديالى، بحسب البيان، أن "المنتسبات بنات العراق في محافظة ديالى لهن دور مميز وفعال في حفظ الامن والاستقرار من خلال تنفيذ الواجبات المناطة بهن في تفتيش النساء في المناسبات الوطنية والدينية والخطط الامنية الطارئة".

وتأسس تنظيم "بنات العراق" في صيف 2007 لمواجهة ظاهرة النساء الانتحاريات في ديالى.
الشارع العراقي
المصدر :   News Source
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