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مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي ويستعيد وصافة البريميرليغ

الأحد 25 شباط 2018 18:45
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السومرية نيوز/ بغداد
قلب نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاحد، الطاولة على ضيفه تشيلسي وحول تأخره بهدف الى نتيجة 2-1، على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

لم يحافظ تشيلسي على تقدمه بهدف البرازيلي ويليان في الدقيقة 32، حيث سجل مانشستر يونايتد التعادل في الدقيقة 38 بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو، قبل أن يسجل البديلي جيسي لينجارد هدف الفوز في الدقيقة 75.


وبهذا الفوز، أسترد مانشستر يونايتد وصافة البريميرليج بعدما رفع رصيده مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث، وتراجع تشيلسي للمركز الخامس برصيد 53 نقطة مع مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي.

90 دقيقة من الإثارة والندية كانت عنوان موقعة أولد ترافورد في ظل صراع تكتيكي ساخن ومثير حتى اللحظات الأخيرة تفوق خلالها مانشستر يونايتد بدنياً وفنياً وحصد الفوز.
رياضة
المصدر :  
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