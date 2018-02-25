وطني السلة يخسر أمام نظيره الايراني في تصفيات المونديال

السومرية نيوز/ بغداد

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، الاحد، أمام نظيره الإيراني 83-53 في المواجهة التي أقيمت على قاعة ازادي في طهران ضمن النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم الصين 2019.



وانتهى الربع الأول من المواجهة لصالح المنتخب الوطني بنتيجة 22-21، قبل ان ينتفض المنتخب الإيراني ويفوز في الارباع الثلاثة بنتيجة 19-13 و24-10 و19-8 على التوالي.



وبهذه الخسارة تذيل المنتخب الوطني المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، فيما عزز المنتخب الإيراني صدارته للمجموعة برصيد 7 نقاط.





