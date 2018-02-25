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وطني السلة يخسر أمام نظيره الايراني في تصفيات المونديال

المحرر محمد خليل - الأحد 25 شباط 2018 19:18
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السومرية نيوز/ بغداد
خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، الاحد، أمام نظيره الإيراني 83-53 في المواجهة التي أقيمت على قاعة ازادي في طهران ضمن النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم الصين 2019.

وانتهى الربع الأول من المواجهة لصالح المنتخب الوطني بنتيجة 22-21، قبل ان ينتفض المنتخب الإيراني ويفوز في الارباع الثلاثة بنتيجة 19-13 و24-10 و19-8 على التوالي.

وبهذه الخسارة تذيل المنتخب الوطني المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، فيما عزز المنتخب الإيراني صدارته للمجموعة برصيد 7 نقاط.
رياضة
المصدر :   News Source
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