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مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد

الأحد 25 شباط 2018 19:52
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السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مقرب من هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد الدولي، مؤكداً أن شحنة الحبوب دخلت باسم شخص يدعى (ع.ح).

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تحقيقات النزاهة الأولية في قضية ضبطها أكثر من سبعة ملايين حبة مخدرة في مطار بغداد الدولي قادت إلى أن شحنة الحبوب دخلت باسم شخص يدعى (ع.ح)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأدلة المتحصلة في القضية أفضت إلى معلومات مهمة تحفظ عن ذكرها؛ لكون القضية الآن منظورة من قبل القضاء"، لافتا إلى أن "مجريات سير القضية سيتمخض عنها إصدار قرارات ومذكرات إلقاء القبض بحق المتهمين".


إلى ذلك أكد مصدر في مطار بغداد الدولي أن "المتهم بتوريد الشحنة تابع إلى اللجنة الاقتصادية لإحدى الكتل والأحزاب السياسية التي بدأت بشن حملات إعلامية تهدف إلى تشويه إنجازات هيئة النزاهة ومحاولة التشكيك بعملها".

وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار كشف في (8 شباط 2018) أن السلطات الأمنية في مطار بغداد الدولي ضبطت كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مطار بغداد الدولي، مبينا أن كمية الحبوب بلغت اكثر من سبعة ملايين حبة مخدرة من نوع ارتين.

فيما كشفت هيئة النزاهة، أن الشحنة المضبوطة دخلت العراق عبر الشحن الجويَّ، على متن طائرة تابعة للخطوط الجويَّة التركيَّة قادمة بواسطة (ترانزيت) من الصين ومن منشأ ألماني.
الشارع العراقي
المصدر :   News Source
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