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رفع ورم يزن 10 كغم من فخذ مريض في مستشفى بعقوبة

الأحد 25 شباط 2018 20:08
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السومرية نيوز/ ديالى
أعلنت ادارة مستشفى بعقوبة التعليمي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن رفع ورم كبير يزن 10 كغم من فخذ مريض.

وقال مدير المستشفى حيدر المكدمي في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فريقا طبيا متخصصا أجرى عملية خاصة لمريض يبلغ من العمر 37 سنة يعاني من ورم كبير في أعلى الفخذ الايسر، اجريت له عملية رفع الورم ولكن تضاعف وكبر حجمه بشكل كبير بحيث لا يستطيع المشي".


وأضاف المكدمي، أنه تمت اجراء "عملية اخرى له لرفع الورم بشكل كامل بعد اجراء كافة الفحوصات الازمة حيث تم استئصال الورم الذي بلغ وزنه نحو 10 كغم بنجاح"، مشيرا الى أن "المريض بصحة جيدة".

وكانت صحة ديالى أعلنت، خلال الأشهر الماضية، ان مستشفى بعقوبة اجرى العديد من العمليات المعقدة والصعبة والتي تم من خلالها إنقاذ حياة العشرات من المرضى.
صحة
المصدر :  
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