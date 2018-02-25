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كهرباء كركوك: كابلات 49 محولة تعرضت للسرقة جنوب المحافظة خلال شهر

الأحد 25 شباط 2018 20:15
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السومرية نيوز/ كركوك
أعلنت مديرية توزيع كهرباء كركوك، الاحد، عن سرقة كيبلات ٤٩ محولة كهرباء بمناطق جنوب كركوك خلال شهر واحد.

وقال مدير توزيع كهرباء كركوك يالجين مهدي رشيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دائرة توزيع كهرباء كركوك وبحضور قسم استخبارات الطاقة في محافظة كركوك قاموا بربط الكابلات لثلاث محولات في منطقة الحي العسكري والتي تمت سرقتها خلال الايام الماضية".

وأضاف، أن "عدد المحولات التي تعرضت كابلاتها للسرقة قد بلغت ٤٩ محولة في مناطق جنوب كركوك وهي احياء العسكري والقادسية والأسرى والنداء والنصر خلال شهر"، موضحاً أنه "تم ابلاغ كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة وتمت مفاتحة المديرية العامة لتوزيع كهرباء الشمال بالموضوع وتشكيل لجنة تحقيقة قدمت توصياتها للوزارة في بغداد".
اقتصاد واعمال
المصدر :   News Source
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