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تأجيل مباراة يوفنتوس واتلانتا بسبب الثلوج

المحرر محمد خليل - الأحد 25 شباط 2018 20:20
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السومرية نيوز/ بغداد
قرر الحكم ليفيو مارينلي، تأجيل مباراة يوفنتوس واتلانتا التي كان من المقرر انطلاقها مساء اليوم الاحد ضمن الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي، بسبب الثلوج.

وقال الموقع الرسمي للدوري الإيطالي "seria a" في خبر ترجمته السومرية نيوز إن "حكم مباراة يوفنتوس واتلانتا، ليفيو مارينلي، قرر تأجيل المباراة بعدما غطت الثلوج أرضية ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) بالكامل".


ولم يعلن الاتحاد الإيطالي حتى الان موعد إقامة المباراة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بينما يحتل اتلانتا المركز الثامن برصيد 38 نقطة.
رياضة
المصدر :   News Source
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