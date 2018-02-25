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أيمن حسين: مباراة السعودية ستكون بوابة العراق لرفع الحظر

الأحد 25 شباط 2018 20:22
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السومرية نيوز/ بغداد
اكد لاعب منتخبنا الوطني ايمن حسين، اليوم الاحد، أن مباراة المنتخب مع نظيره السعودي ستسهم بشكل فاعل برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.

وقال حسين في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بالرغم من غياب اللاعبين المحترفين لكننا مستعدون لملاقاة المنتخب السعودي الشقيق في بصرتنا الفيحاء وسنقدم مباراة جيدة من اجل اسعاد جماهيرنا الحبيبة".


واضاف حسين، أن "المباراتين التي لعبناها مع فريقي نفط الجنوب والميناء كانتا بمثابة حصة تدريبية أطلع من خلاهما الملاك الفني على مستوى اللاعبين بغية اتضاح الصورة بشكل افضل".

وتابع حسن، أن "حضور الجماهير العراقية لمؤازرة الاسود في هذه المباراة بالتأكيد سيعطي جمالية اكثر للكرنفال".
رياضة
المصدر :  
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