.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

سفن حربية بريطانية تصل الى الدوحة

الأحد 25 شباط 2018 20:38
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
وصلت سفن حربية بريطانية إلى الدوحة، اليوم الأحد، لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة، وفقا لما ذكرته صفحة وزارة الدفاع القطرية على "تويتر".

وذكر بيان مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن "سفينتين حربيتن طراز إتش إم إس بلايث، بقيادة الكابتن تشارلز كولنز، والسفينة إتش إم إس ليد بري بقيادة الكابتن لويس راي، تابعتين للبحرية الملكية البريطانية، وصلتا إلى ميناء الدوحة، للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين".


ولفت البيان إلى أن "هذه التدريبات تتم في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لمكافحة الإرهاب والتطرف".
أخبار دولية
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في أخبار دولية
المزيد Advertise Alsumaria