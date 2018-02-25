سفن حربية بريطانية تصل الى الدوحة

السومرية نيوز/ بغداد

وصلت سفن حربية بريطانية إلى الدوحة، اليوم الأحد، لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة، وفقا لما ذكرته صفحة وزارة الدفاع القطرية على "تويتر".



وذكر بيان مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن "سفينتين حربيتن طراز إتش إم إس بلايث، بقيادة الكابتن تشارلز كولنز، والسفينة إتش إم إس ليد بري بقيادة الكابتن لويس راي، تابعتين للبحرية الملكية البريطانية، وصلتا إلى ميناء الدوحة، للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين".





ولفت البيان إلى أن "هذه التدريبات تتم في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لمكافحة الإرهاب والتطرف".



