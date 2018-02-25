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تابعوا الآن.. مشعان الجبوري ضيف برنامج "على الطاولة" من السومرية

الأحد 25 شباط 2018 21:35
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السومرية نيوز/ بغداد
تبث قناة السومرية الفضائية، الآن حلقة جديدة من برنامج "على الطاولة".

وضيف حلقة اليوم النائب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري.

وبرنامج "على الطاولة" الذي يبث مساء كل أحد، هو برنامج سياسي يتناول الملفات الساخنة على الطاولة مباشرة أمام المشاهدين.
سياسة
المصدر :   News Source
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