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قرية لبنانية تنتج أغلى صابونة في العالم و"موزة" أبرز مستخدميها

الأحد 25 شباط 2018 21:49
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السومرية نيوز/ بغداد
كشفت وسائل اعلام تونسية، اليوم الاحد، أن قرية لبنانية تنتج "أغلى صابونة" في العالم، فيما بينت أن "موزة المسند" زوجة أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، من أبرز مستخدميها.

وقالت قناة "نسمة"التونسية، إن "قرية بدر حسون اللبنانية، والتي تشتهر بصناعة الصابون ومستحضرات التجميل الطبيعية، تنتج أغلى صابونة في العالم ويصل سعرها إلى 2800 دولار".

وأضافت القناة، أن "الصابونة تصنع من مزيج الذهب ودهن العود الكمبودي وزيوت نادرة، كما يدخل عسل النحل الطبيعي في تكوينها"، مشيرة الى أنها "تمتاز بقدرتها على شد بشرة الوجه والتخفيف من تعب العيون، كما تمد البشرة بالعديد من العناصر الطبيعية المفيدة لها".


وبينت القناة التونسية، أن "موزة المسند، زوجة أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، من أبرز مستخدمي هذه الصابونة"، لافتة الى أن "العديد من الفنادق الفاخرة في البحرين والإمارات تعاقدت مع المصنع المنتج للصابونة لتضعها في أجنحتها الفاخرة".
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