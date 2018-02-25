السومرية نيوز/ بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، الاحد، بأن حريقا هائلا اندلع في محطة للوقود بمنطقة الشعلة شمالي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا هائلا اندلع مساء اليوم في محطة وقود بمنطقة الشعلة شمالي بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون معرفة حجم الخسائر البشرية".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".





يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.



