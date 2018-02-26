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صحيفة تكشف عن اسباب انسحاب الحزب الاسلامي من المشاركة بالانتخابات
الإثنين 26 شباط 2018 09:29
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السومرية نيوز/ بغداد
كشفت صحيفة الشرق الاوسط، الاثنين، عن اسباب انسحاب الحزب الاسلامي من المشاركة بالانتخابات، مشيرة الى ان الحزب يعاني من انقسامات حادة.
ونقلت الصحيفة عن بيان للحزب قوله ان "الحزب الاسلامي اعلن عدم خوضه الانتخابات، وترك الأمر لأعضائه لخوض الانتخابات بطريقة فردية".
واضافت الصحيفة ان "الحزب لم يشرح في بيانه الأسباب التي دعته إلى قرار عدم المشاركة في الانتخابات، على غرار القرار الذي اتخذه حزب الدعوة".
الا ان مصدرا مطلعا اكد للصحيفة ان "الحزب الإسلامي يعاني من انقسامات حادة شأن بقية الأحزاب"، مشيرا الى ان "الكثير من عناصر القيادية انخرطت أساسا في قوائم انتخابية بعيدة عن الحزب".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هناك سببين آخرين دفعا الحزب إلى الانسحاب الأول تراجع شعبيته في مناطق سنية كثيرة، وبالتالي هو يخشى من تعرضه لخسارة كبيرة، والثاني هو التكتيك الانتخابي الذي مارسه في الانتخابات السابقة، من خلال إشراك أعضائه في قوائم مختلفة".
يذكر ان الساحة السياسية العراقية تشهد تحالفات بين الكتل والاحزاب وانشقاقات استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الـ12 من ايار المقبل.
الشارع العراقي
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إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
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