.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الاتحادية ترد دعوى وزير النقل بشأن الغاء استجوابه بالبرلمان

الإثنين 26 شباط 2018 10:17
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعوى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بشأن الغاء استجوابه في مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى وزير النقل/ اضافة لوظيفته التي اقامها على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".

واضاف الساموك أن "المدعي طلب الحكم بالغاء الاستجواب الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 14/ 5/ 2017"، مشيرا الى ان "المحكمة ردت الدعوى بعد أن تحققت من توفر شكلية الاستجواب المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور ومطابقتها للنظام الداخلي لمجلس النواب، وأكدت في حكمها أن تقييم الوقائع من الناحية الموضوعية يختص بتقديرها مجلس النواب".


وأرجعت لجنة الخدمات النيابية، السبت (24 شباط 2018) سبب تأخير استجواب وزير النقل إلى انشغال البرلمان بإقرار قانون الموازنة، فيما اشارت إلى تقديمها طلب إلى رئاسة المجلس لتسريع الاستجواب.
سياسة
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في سياسة
المزيد Advertise Alsumaria