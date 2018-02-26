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10 أطعمة تخلصكم من الالتهابات وتبعد مرض السرطان

الإثنين 26 شباط 2018 10:23
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رغم أن الالتهابات تعد استجابة طبيعية للجهاز المناعي بالجسم وتساعد على الاستشفاء من الأمراض، إلا أن تحولها إلى التهابات مزمنة يرفع خطر الإصابة بالسرطان، حسب دراسة حديثة وجدت علاقة وثيقة بين الالتهاب المزمن بالجسم وزيادة فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة كبيرة من الأدلة أثبتت أن الالتهاب المزمن يهيئ الفرد للإصابة بالسرطان، واستنادا إلى مؤشر الأطعمة الذي توصل إليه الباحثون في كلية أرنولد للصحة العامة وجامعة كارولينا الجنوبية، تبين أن النظام الغذائي له تأثيرات مضادة للالتهاب والعكس صحيح.


فهناك أطعمة ترفع مستوى الالتهاب بالجسم، كما أن هناك أطعمة أخرى تساعد في القضاء على هذه الالتهابات والتي تجعل الجسم تربة خصبة للإصابة بالسرطان عن طريق إضعاف الخلايا.

وإليكم فيما يلي 10 أطعمة من شأنها القضاء تماماً على التهابات الجسم المزمنة والتي تعد خطراً يهدد الصحة، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.



أطعمة مضادة للالتهابات
1 - الكركم

2 - الأسماك البرية

3 - الزنجبيل

4 - الخضراوات الورقية داكنة اللون

5 - زيت الزيتون البكر الممتاز

6 - التوت البري

7 - البطاطا الحلوة

8 - بعض أنواع الشاي كالشاي الأخضر

9 - الأفوكادو

10 - الأعشاب البحرية

وينصح الباحثون وخبراء التغذية بإدراج هذه الأنواع من الأطعمة لنظامك الغذائي اليومي للحصول على عظيم الفائدة الوقائية، مع عدم الإفراط في تناول نوع واحد فقط من هذه الأطعمة على حساب الأطعمة الأخرى حتى يتمكن الجسم من الاستفاده منها جميعاً.
صحة
المصدر :   News Source
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