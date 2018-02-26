استمرار انخفاض سعر صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية

السومرية نيوز/ بغداد

استمرت أسعار سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي بالانخفاض في بورصة الكفاح والأسواق المحلية اليوم الاثنين (26 شباط 2018).



بورصة الكفاح – بغداد 122.000 دينار في حين كانت الاسعار ليوم الاحد 122.250 دينار.



أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة



سعر بيع الدولار = 122.500 دينار.



سعر شراء الدولار = 121.500 دينار.







