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هدية زفاف تقتل العريس وتجرح العروس!

الإثنين 26 شباط 2018 11:19
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قتل عريس وأصيبت عروسته بجروح خطيرة، بسبب انفجار قنبلة كانت في إحدى علب الهدايا التي قدمت لهما بعد الزفاف في ولاية أوديشي الهندية.

وأشارت قناة NDTV إلى أن الانفجار وقع بعد أيام قليلة من الاحتفال بالزفاف، عندما بدأ الزوجان بفتح علب الهدايا التي قدمها الضيوف.

ونقل الزوجان بعد الحادث إلى المستشفى في حالة خطيرة جدا، وما لبث الزوج أن توفي متأثرا بجراحه، ولا تزال العروس في غرفة العناية المشددة. وخلال التفجير قتلت جدة الزوج أيضا. ولا يزال التحقيق مستمرا وتحاول الشرطة تحديد الجاني وتقديمه للعدالة.


يذكر انه في أغسطس 2016، وقع انفجار في حفل زفاف في مدينة غازي عنتاب التركية تسبب بمقتل 51 شخصا وإصابة 69 آخرين بجروح.
علم وعالم
المصدر :   News Source
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