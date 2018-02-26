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الاعرجي يجتمع مع محافظ ورئيس مجلس الديوانية ويبحث معهما واقع المحافظة

الإثنين 26 شباط 2018 11:41
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السومرية نيوز/ بغداد
اجتمع وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الاثنين، مع محافظ الديوانية سامي الحسناوي ورئيس مجلس المحافظة وبحث معهما واقع المحافظة.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن وزير الداخلية اجتمع، اليوم، مع محافظ الديوانية ورئيس مجلس المحافظة.

واضاف المراسل، أن الاعرجي بحث معهما واقع المحافظة والوضع الامني فيها.

يشار الى ان وزير الداخلية قاسم الاعرجي وصل اليوم الاثنين الى محافظة الديوانية من اجل لقاء عدد من مسؤولي المحافظة للوقوف على واقعها الامني.


سياسة
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