نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني" - + 14594 السومرية نيوز/ بغداد

دعا عضو في لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإصدار قرار لإقالة وعزل مدير الجمعيات الفلاحية حيدر العبادي، عادا وجوده بنصبه "غير قانوني او دستوري"، فيما اتهمه بابتزاز الفلاحين ومساومتهم للحصول على رشاوى.



وقال النائب علي البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المقر العام للجمعيات الفلاحية يشهد خلال هذه الفترة اكبر عمليات نصب واحتيال بحق الفلاحين من قبل مديرها المدعو حيدر العبادي"، معتبرا ان "وجود العبادي بمنصبه الحالي غير قانوني بحسب كتاب ديوان الرقابة المالية الذي اشار بكل وضوح الى ان المنصب لم يمنح بشكل دستوري او قانوني لهذا الشخص".





واضاف البديري، ان "الفساد يحصل بشكل علني وأي فلاح لا تتحرك له اي معاملة في الجمعيات الفلاحية مالم يدفع مبالغ مالية لهذا الشخص"، لافتا الى ان "خلف هذا الشخص تقف جهات تدعمه بقوة ومافيات تدعه يوقع على مليارات الدنانير ويعمل للترويج رغم صدور اوامر قضائية عليه ولم يهتم لها".



وتسائل البديري، "من هو المسؤول عن هذا الشخص الذي يخالف التعليمات ولا يهتم لاي قرارات تصدر ويعمل على ترويج المعاملات بالمليارات دون رادع ويساوم ويبتز الفلاحين ويعطل اي معاملة مالم يدفع صاحبها رشوة"، مشيرا الى انه "كلما تقترب الانتخابات اكثر كلما نشاهد الفوضى تزداد اكثر".



وطالب البديري رئيس الوزراء حيدر العبادي "بصفته رئيس السلطة التنفيذية ومن رفع شعار مكافحة الفساد باصدار قرار اقالة مدير الجمعيات الفلاحية حيدر العبادي".

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