بالأرقام : ما الفرق بين "غالاكسي إس 9" و"آيفون X"؟ - + 1535 رسالة قوية وجهتها "سامسونغ" لـ"أبل"، أمس الأحد، بعد كشفها عن هاتف "غالاكسي إس 9" خلال المؤتمر العالمي للجوال المنعقد في برشلونة الإسبانية، ذلك الهاتف الذي يعتبره كثير من المستخدمين منافساً من الشركة الكورية الجنوبية لهاتف آيفون X .

فبعد أشهر من الترقب والانتظار من قبل المستخدمين، وإطلاق المواقع التقنية المتخصّصة توقعاتها الخاصة بقدرات "غالاكسي إس 9"، كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن هاتفها أخيرا، لتميط اللثام عن منتج يقارنه المستخدمون ممن يفكرون بشراء هاتف جديد بجهاز "آيفون x" الشهير.



مقارنة بين هاتف سامسونغ "غالاكسي إس 9" و"آيفون X":



الأبعاد

سامسونغ غالاكسي إس 9: 8.5x68.7x147.7 ميليمتر

هاتف آيفون: 7.7x70.9x143.6 ميليمتر



الوزن

سامسونغ غالاكسي إس 9: 163 غرام

هاتف آيفون: 174 غرام



شاشة العرض

سامسونغ غالاكسي إس 9: 5.8 إنش Super AMOLED

هاتف آيفون: 5.8 إنش Super Retina AMOLED



دقة شاشة العرض

سامسونغ غالاكسي إس 9: 2960 في 1440 بكسل

هاتف آيفون: 1125 في 2436 بكسل



نظام التشغيل

سامسونغ غالاكسي إس 9: آندرويد 8.0 Oreo

هاتف آيفون: iOS 11



سعة التخزين

سامسونغ غالاكسي إس 9: 64 غيغابايت

هاتف آيفون: 64 و256 غيغابايت



ذاكرة الوصول العشوائي

سامسونغ غالاكسي إس 9: 4 غيغابايت

هاتف آيفون: 3 غيغابايت



الكاميرا

سامسونغ غالاكسي إس 9: مزدوجة فائقة السرعة، أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل

هاتف آيفون: مزدوجة، أمامية بدقة 7 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل



تصوير الفيديو

سامسونغ غالاكسي إس 9: بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطار في الثانية

هاتف آيفون: بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطار في الثانية.



المقاومة للماء

سامسونغ غالاكسي إس 9: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى 1.5 متر

هاتف آيفون: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى متر



الألوان

سامسونغ غالاكسي إس 9: أرجواني، أسود غامق، رمادي، أزرق.

هاتف آيفون: فضي ورمادي



السعر

سامسونغ غالاكسي إس 9: 719.99 دولار أميركي

هاتف آيفون: 999 دولار أميركي

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