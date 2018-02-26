.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بري يتحفظ على تصريح عون لـ "السومرية" بشأن اللجوء للتحكيم الدولي

المحرر نهاد قيس - الإثنين 26 شباط 2018 13:33
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، تحفظه على تصريحات سابقة للرئيس اللبناني العماد ميشال عون حول اللجوء للتحكيم الدولي بشأن الحدود مع اسرائيل.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إنه "تعليقاً على اقتراح الرئيس عون، في حديثه مع قناة السومرية، بشأن اللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف النزاع حول الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، أكّد بري تحفّظه على هذا الطرح".


واشار بري إلى إنه "لا يتبنّاه بالمطلق خوفاً من أي ضغوط دولية في هذا المجال".

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة بها قالت إنها "متابعة للملف"، القول إن "اللجوء إلى التحكيم قد يكون متعذراً من الناحية الإجرائية، لأن إسرائيل لم توقّع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الذي زار بغداد، في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، قال خلال لقاء اجرته معه قناة السومرية، إنه يقترح اللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف النزاع حول الحدود البحرية مع إسرائيل.
أخبار اقليمية
المصدر :  
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في أخبار اقليمية
المزيد Advertise Alsumaria