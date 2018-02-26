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بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام

الإثنين 26 شباط 2018 13:41
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السومرية نيوز/ بغداد
اصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام.

وجاء في الوثيقة التي اصدرتها الوزارة عدد من النقاط تضمنت "عدم قبول استقبال المتناسبين الهاربين بعد ١/٢/٢٠١٧، والتأكيد على حسم موضوع المنتسبين المشمولين بقانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦".

واضافت الوزارة، أن "الوثيقة تضمنت ايضا عدم اصدار الاوامر الادارية الخاصة بقبول المباشرة الا بعد توفر الاعتماد المالي والتنسيق مع مديرية الشؤون المالية واستكمال كافة الاجراءات الادارية والقانونية والامنية".


وتابعت الوزارة، أن "الوثيقة تضمنت ايضا أنه يتحمل المدراء مسؤولية تأخير انجاز الاوامر الادراية الخاصة بقبول مباشرة المنتسبين وبخلاف ذلك يتم اتخاذ الاجراءات بحقهم".
الشارع العراقي
المصدر :   News Source
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