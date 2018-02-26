خطة نسائية لتهريب مخدرات بـ21 مليون دولار! - + 5041 أقرّت سيدتان كنديتان بتورّطهما في محاولة تهريب كمية من المخدرات بقيمة 21 مليون دولار أميركي إلى أستراليا.



وأفادت صحيفة "تلغراف" الأسترالية، الاثنين، بأن سلطات البلاد استطاعت إحباط عملية التهريب بعد تفتيش أمتعة السيدتين في ميناء مدينة سيدني قبل شهور.



وتعاونت السيدتان مع نجمة "أفلام إباحية" من أجل تهريب المخدرات عبر عملية معقدة، إذ تم وضع 95 كيلوغراما من المخدرات في 4 حقائب خلال سفرهن من بريطانيا، عبر أميركا الجنوبية، وصولا إلى أستراليا.









واستغرقت رحلة التهريب 51 يومًا عبر إحدى السفن السياحية العملاقة.



وأشارت الصحيفة الأسترالية إلى أن ميلينا روبيرس (23 عاما)، وأندري تاميني (64 عاما) قد تواجهان عقوبة السجن مدى الحياة، في حالة إدانتهما.



وأصدرت محكمة أسترالية في وقت سابق حكمًا بسجن ممثلة الأفلام الإباحية الكندية إيزابيل لاغيس لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بعدما أدينت بتقديم المساعدة للسيدتين.

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