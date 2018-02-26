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مجلس ديالى يطالب بالتحقيق في اسباب تأخير عودة 1300 اسرة نازحة الى ناحية محررة

الإثنين 26 شباط 2018 14:33
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السومرية نيوز/ بغداد
طالب رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاثنين، بالتحقيق في اسباب تأخير عودة 1300 اسرة نازحة الى ناحية محررة شمال شرق المحافظة.

وقال الدايني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "1300 اسرة نازحة كان من المزمع اعادتها بداية الاسبوع الماضي الى منازلها في ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) لكن تم تاجيل العودة بسبب الاجواء المناخية لعدة ايام".

واضاف الدايني، ان "قرار التاجيل تحول فجأة الى اشعار اخر رغم ان كل الموافقات الرسمية موجودة لعودة العوائل وانهاء ازمة النزوح القسري لها الذي دام اربع سنوات متتالية مطالبا بالتحقيق للوقوف على اسباب تاخير العودة".


وتعد السعدية اولى النواحي التي سقطت في قبضة "داعش" بعد حزيران 2014 قبل ان يتم تحريرها من قبل القوات الامنية المشتركة والحشد الشعبي.
الشارع العراقي
المصدر :  
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