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قرارات صارمة تنتظر المتلاعبين بأسعار تذاكر دخول مباراة العراق والسعودية

الإثنين 26 شباط 2018 15:21
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السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود, الاثنين، ان الاتحاد سبق وان اكد في اكثر من مناسبة ان تذكرة دخول مباراة العراق والسعودية يوم الاربعاء المقبل لن تتجاوز الـ5 الاف دينار عراقي حسب العقد المبرم مع المتعهد.

وقال مسعود في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "على جماهيرنا الراغبة في حضور المباراة والتي من المتوقع ان تملئ استاد البصرة الدولي, ان تبلغ الجهات المختصة في حال تشخيص اي حالة استغلال للجماهير من خلال رفع سعر التذكرة".


واضاف مسعود، أنه "تم الاتفاق مع مدراء الشرطة في مختلف المحافظات وعبر منافذ بيع التذاكر باتخاذ قرارات صارمة بحق كل من تسول له نفسه ان يستغل الجماهير العراقية العاشقة لمساندة منتخب بلادها في الكرنفال الذي ستشهده البصرة".

واختتم حديثه قائلا "على الجميع ان يتكاتف من اجل اظهار المباراة بالشكل الذي يليق بالتاريخ الناصع للكرة العراقية وبما يتلاءم والرسالة الى الاتحاد الدولي لتعزيز الجهود الرامية لرفع الحظر عن ملاعبنا".
رياضة
المصدر :   News Source
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